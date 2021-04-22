Шойгу маневры закончил. Европа начинает

Россия отводит войска с юга после масштабных учений: министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе так называемой внезапной проверки в Южном и Западном военных округах.

«До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», - приказал Шойгу на совещании в Крыму, куда прибыл в последний день учений.

По его словам, «цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны».

Однако окончание масштабных учений не означает снижения бдительность на этом направлении: существенно усилилась военная активность НАТО вблизи южных границ России, - указал Сергей Шойгу. Особое внимание он уделил крупнейшим со времен «холодной войны» учениям Североатлантического альянса Defender Europe, приказав быть готовыми к любым неожиданностям в районах проведения этих учений:

«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае её неблагоприятного развития в районах учений Defender Europe», - сказал Шойгу.

Ранее он заявлял, что в преддверии учений США и НАТО перемещают войска к границам европейской части РФ, планируя разместить 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и техники, включая стратегическую авиацию.

Небольшой нюанс, который может остаться незамеченным в череде нынешних заявлений Шойгу. Технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях «Запад-2021», министр обороны распорядился разместить в полевых парках на полигоне «Погоново», организовать их обслуживание и надежную охрану. Полигон расположен в Воронежской области, откуда до границы с Украиной – рукой подать, километров двести пятьдесят…

Впрочем, рынок отреагировал только на оптимистичную часть заявлений министра обороны России. После того, как Сергей Шойгу заявил о завершении учений, рубль и российские биржевые индексы существенно укрепились. Доллар подешевел до 75,5 рублей, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум – 3607 пунктов, РТС перевалил за психологически важную отметку в 1500.

