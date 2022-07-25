Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах России на Украине

По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия ВСУ. «Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — говорится в материале.

По словам обозревателя: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым «зверствам» военных.

«Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — отметил Лиддл.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европа должна быть сплоченной на фоне проведения российской спецоперации на Украине. По его словам, континент возвращается к временам обоюдного разделения Востока и Запада.

