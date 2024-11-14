В одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик предлагал противнику сдаться
Российский разведчик-сапер Закарья Алиев рассказал, как в одиночку, отражая атаки Вооруженных сил Украины, предлагал боевикам сдаться, сообщает РИА Новости.
При этом от противника аналогичных предложений не было. «Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли», - заявил боец.
Алиев также в течение трех недель в одиночку отбивал атаки ВСУ на взятый российской штурмовой группой опорный пункт. Это произошло на запорожском направлении.
Ранее боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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