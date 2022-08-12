В НМ ЛНР заявили, что украинские военные покидают позиции в Нагорном

Украинские войска покидают свои позиции в районе населенного пункта Нагорное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

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Как отметил представитель НМ ЛНР, на этой территории «отмечается формирование малых колонн», пишет RT. ВСУ движутся по направлению Соледар, отмечает Ura.ru.

«Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», — написал Марочко в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУДНРЛНР
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