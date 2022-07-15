НМ ЛНР: Украинское командование выводит подразделения из Северска
15 июля 202211:41
Киев принял решение поэтапно выводить украинские войска из Северска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», — написал представитель НМ ЛНР в своем Telegram-канале.
Ранее Марочко заявлял, что некоторые украинские подразделения оставляют свои позиции в районе Северска и Соледара.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru