Минобороны РФ: ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 500 человек
Украинские войска во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях понесли потери, которые превышают 560 человек, 26 танков и два Су-25, сообщает Минобороны России.
Это произошло в результате активной обороны группировки российских войск. Отмечается, что попытка наступления провалилась.
Напомним, ранее российские десантники взяли под контроль Благодатное в Николаевской области. Российские силы благодаря слаженным действиям смогли взять населенный пункт в кратчайшие сроки.
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