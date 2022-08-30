Минобороны РФ: ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 500 человек

Украинские войска во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях понесли потери, которые превышают 560 человек, 26 танков и два Су-25, сообщает Минобороны России.

Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области

Это произошло в результате активной обороны группировки российских войск. Отмечается, что попытка наступления провалилась.

Напомним, ранее российские десантники взяли под контроль Благодатное в Николаевской области. Российские силы благодаря слаженным действиям смогли взять населенный пункт в кратчайшие сроки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны РФ
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