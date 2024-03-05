Минобороны ФРГ намерено вернуть службу по призыву

Обязательный воинский призыв в Германии может быть возобновлён в период до следующих парламентских выборов в 2025 году, пока не истекут полномочия нынешних депутатов. Такие сроки назвал министр обороны ФРГ, сообщает Spiegel.

Издание при этом публикует документ Минобороны для внутреннего пользования. Писториус поручил руководству бундесвера представить предложения о введении всеобщей воинской обязанности уже к 1 апреля нынешнего года.

По данным Spiegel, структура воинского призыва в стране должна быть приспособлена к новым потенциальным военным угрозам. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», армия в Германии стала полностью профессиональной с июля 2011 года, когда был отменён воинский призыв.

