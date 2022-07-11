В МВД ЛНР заявили о взятии под контроль села Богородичного

Союзные силы взяли под контроль село Богородичное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

НМ ЛНР: Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье

«Ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — добавил помощник главы МВД ЛНР.

Ранее в понедельник Народная милиция республики сообщила о взятии под контроль Триполья и Владимировки в ДНР, напоминает RT. В ведомстве отметили, что линия фронта «продвинулась далеко вперед», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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