НМ ЛНР: Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье

Российские хакерские добыли секретные документы о действиях ВСУ и обстановке на фронте Эксперт не исключил, что стоимость бензина на АЗС России может снизиться через полгода В США не верят заявлениям Байдена о том, что бензин подорожал из-за Путина На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4.1 Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink