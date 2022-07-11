НМ ЛНР: Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье
Войска Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженные силы РФ в рамках специальной военной операции на Украине взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР.
По словам официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, Триполье и Владимировка были взяты под контроль союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком, пишет РИА ФАН.
Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении украинских сил в ДНР, напоминает RT. Так, в районе Константиновки был уничтожен взвод РСЗО «Ураган», близ Дзержинска — взвод РСЗО «Град», в районе Новгородского — два взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б».
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