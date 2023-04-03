В Москве начал работу Пункт отбора на военную службу по контракту

По словам Локтева, с желающими заключить контракт профессиональные инструкторы проведут собеседования, также в пункте представлены все врачи-специалисты.

Он отметил, что регион регистрации потенциальных кандидатов значения не имеет, также будут рассматривать обращения лиц, не являющихся гражданами России.

«Если у кандидата есть серьёзные компетенции, они будут обязательно использованы в Вооруженных силах», - добавил Локтев, отметив, что минимальный срок прохождения военной службы по контракту составляет 11 месяцев.

В пресс-службе уточнили, что пункт будет работать ежедневно с 8:00 до 21:00 без перерыва на обед и выходных. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что намерена заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на службу в зону СВО, сообщает RT.

