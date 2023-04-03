В Москве начал работу Пункт отбора на военную службу по контракту
Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что в столице начал работу единый пункт отбора на военную службу по контракту. Как сообщает пресс-служба московского правительства, он находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.
По словам Локтева, с желающими заключить контракт профессиональные инструкторы проведут собеседования, также в пункте представлены все врачи-специалисты.
Он отметил, что регион регистрации потенциальных кандидатов значения не имеет, также будут рассматривать обращения лиц, не являющихся гражданами России.
«Если у кандидата есть серьёзные компетенции, они будут обязательно использованы в Вооруженных силах», - добавил Локтев, отметив, что минимальный срок прохождения военной службы по контракту составляет 11 месяцев.
В пресс-службе уточнили, что пункт будет работать ежедневно с 8:00 до 21:00 без перерыва на обед и выходных. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117.
Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что намерена заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на службу в зону СВО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов
- В горах Сочи пропал альпинист
- Трепова призналась, что пронесла бюст со взрывчаткой, убившей военкора Татарского. Видео
- Михаил Галустян получил армянское гражданство
- СМИ: Китай занял нейтралитет в вопросе принадлежности южной части Курил
- МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского
- В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского
- Япония не соблюдает предел в $60 за баррель при покупке нефти РФ
- Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»
- Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru