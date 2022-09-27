В миротворческих миссиях Россия может начать использовать любых военнослужащих
Использовать для миротворческих миссий в России могут начать военнослужащих всех категорий с условием специальной подготовки. Такие поправки разработало Министерство обороны России, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагаются в ст. 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». В настоящее время в таких миссиях могут принимать участие на добровольной основе только военные-контрактники. Перед отправкой они должны пройти предварительную спецподготовку.
Минобороны поясняет, что поправки предложены «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». В случае их утверждения изменения в закон будут считаться вступившими в силу с 15 августа 2022 года.
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