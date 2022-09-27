В миротворческих миссиях Россия может начать использовать любых военнослужащих

Использовать для миротворческих миссий в России могут начать военнослужащих всех категорий с условием специальной подготовки. Такие поправки разработало Министерство обороны России, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Был ли дрон? Иран отверг обвинения США в поставках беспилотников РФ

Изменения предлагаются в ст. 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». В настоящее время в таких миссиях могут принимать участие на добровольной основе только военные-контрактники. Перед отправкой они должны пройти предварительную спецподготовку.

Минобороны поясняет, что поправки предложены «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия ‎в миротворческой деятельности». В случае их утверждения изменения в закон будут считаться вступившими в силу с 15 августа 2022 года.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектМиротворцыМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры