В Минобороны заявили об уничтожении украинского пункта управления БПЛА под Николаевом

Российские военные уничтожили уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — рассказал представитель военного ведомства.

Кроме того, российские средства ПВО сбили три БПЛА противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также перехватили в этих регионах три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

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ФОТО: Минобороны РФ
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