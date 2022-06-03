В Минобороны заявили об уничтожении украинского пункта управления БПЛА под Николаевом
Российские военные уничтожили уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — рассказал представитель военного ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО сбили три БПЛА противника в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также перехватили в этих регионах три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».
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