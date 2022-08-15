В Минобороны заявили о ликвидации ста польских и немецких бойцов в Харьковской области
Российская армия ликвидировала под Харьковом более ста иностранных бойцов, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии», — подчеркнул представитель военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области были ликвидированы более 160 бойцов из состава 105-го и 107-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ. Также российская армия уничтожила более 260 силовиков на позициях 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ в районах Угледара, Водяного и Доброволья (Донецкая народная республика), пишет RT.
Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации 35 бойцов сил противника в Херсонской области, до 40 и до 200 силовиков —в районе Дзержинска и Срибного в ДНР, напоминает «Свободная пресса».
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