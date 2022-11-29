В Минобороны Украины заявили о прибытии РСЗО из Франции

Глава минобороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в страну прибыла новая реактивная система залпового огня из Франции - LRU.

Российская армия получила партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

По его словам, поставка РСЗО - это «видимый результат дружбы между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном».

«Спасибо министру вооруженных сил Франции Себастьену Лекорню, правительству и народу Франции», - написал министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность поставок Украине новых систем ПВО, сообщает RT.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияФранцияВооружениеУкраина
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