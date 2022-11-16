Российская армия получила партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
Минобороны России получило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает «Ростех».
Как уточнили в госкорпорации, технику армии поставило «Специальное конструкторское бюро» в рамках гособоронзаказа. Количество поставленных боевых машин не уточняется.
«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены», — рассказал гендиректор СКБ Сергей Дядькин.
Руководитель СКБ подчеркнул, что своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа является приоритетной задачей для предприятия.
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