В Минобороны Украины заявили о получении РСЗО М270 от Великобритании
12 августа 202212:22
Украина получила новую партию британских реактивных систем залпового огня М270. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину», — написал Резников в соцсетях.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал передачу Киеву трех РСЗО М270. Кроме того, по словам министра, Лондон планирует нарастить военные поставки украинской стороне.
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12 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru