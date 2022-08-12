В Минобороны Украины заявили о получении РСЗО М270 от Великобритании

Украина получила новую партию британских реактивных систем залпового огня М270. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Лондон направит Киеву больше реактивных систем залпового огня

«Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину», — написал Резников в соцсетях.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал передачу Киеву трех РСЗО М270. Кроме того, по словам министра, Лондон планирует нарастить военные поставки украинской стороне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеВеликобританияУкраина
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