СК России возбудил дело против главкома ВСУ Залужного

В сообщении говорится, что основанием стали факты военных преступлений в Мариуполе, дело возбуждено по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Отмечается, что кроме Залужного фигурантами дела стали также другие украинские военачальники.

«На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего ВСУ Залужного, командующего операцией Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» ВСУ генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя», - уточнили в СК.

Кроме того, дело возбуждено против командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковника Шлеги, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещённая в РФ террористическая организация) майора Прокопенко и других должностных лиц ВСУ.

Ранее в СК РФ заявили, что в Мариуполе после освобождения нашли более трёх тысяч тел убитых мирных жителей, сообщает RT.

