СК России возбудил дело против главкома ВСУ Залужного
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что основанием стали факты военных преступлений в Мариуполе, дело возбуждено по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны.
Отмечается, что кроме Залужного фигурантами дела стали также другие украинские военачальники.
«На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего ВСУ Залужного, командующего операцией Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» ВСУ генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя», - уточнили в СК.
Кроме того, дело возбуждено против командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковника Шлеги, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещённая в РФ террористическая организация) майора Прокопенко и других должностных лиц ВСУ.
Ранее в СК РФ заявили, что в Мариуполе после освобождения нашли более трёх тысяч тел убитых мирных жителей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам
- СМИ: поляки заявили, что вместо учений лучше пойдут в тюрьму
- СМИ: Путин в 2001 году говорил Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО
- Российские бойцы ликвидировали более 70 украинских солдат на южно-донецком направлении
- Минфин увеличил в ФНБ долю юаня и золота
- Путин: Значимость партнерства России и Китая усиливается
- СК России возбудил дело против главкома ВСУ Залужного
- Волож объявил об уходе из «Яндекса»
- СМИ сообщили о секретном звонке Зеленского в США
- СК: В Мариуполе нашли более трех тысяч тел мирных граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru