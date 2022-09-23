В Минобороны Украины назвали число погибших украинских военных
23 сентября 202215:24
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью украинскому телеканалу ISLND TV заявила, что с 24 февраля погибли около девяти тысяч украинских военных.
По её словам, в настоящее время невозможно назвать точную цифру погибших военнослужащих в Мариуполе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тысячи человек, ещё 49 тысяч человек ранены, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru