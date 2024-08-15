В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья

Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей был создан в Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Белоусов: Подготовлен план действий по усилению защиты Белгородской области

Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По его словам, совет будет заниматься повышением эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, которые решают задачи прикрытия госграницы, а также защиты территории и населения.

В числе задач нового ведомства - обеспечением войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство и помощь в эвакуации.

Ранее Белоусов заявил, что специальная военная операция на Украине является противостоянием России и Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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