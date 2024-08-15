В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья
Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей был создан в Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Отмечается, что соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, совет будет заниматься повышением эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, которые решают задачи прикрытия госграницы, а также защиты территории и населения.
В числе задач нового ведомства - обеспечением войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство и помощь в эвакуации.
Ранее Белоусов заявил, что специальная военная операция на Украине является противостоянием России и Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru