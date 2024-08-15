Белоусов: Подготовлен план действий по усилению защиты Белгородской области
Генеральным штабом Вооруженных сил РФ был подготовлен план действий в Белгородской области. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.
По его словам, в документе речь идёт «о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и местной администрацией».
«Об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств для выполнения основных задач», - цитирует Белоусова пресс-служба военного ведомства.
Ранее в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru