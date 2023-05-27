МО РФ: ПВО перехватила две крылатые ракеты «Storm Shadow», 19 РСЗО HIMARS и две ракеты HARM

Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», девятнадцать РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в Минобороны России.

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Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении около 45 украинских военных, двух боевых бронемашин, четырех автомобилей, гаубицы «Мста-Б», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 на купянском направлении. Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

На краснолиманском направлении российские силы уничтожили порядка 60 бойцов ВСУ, три боевые машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также САУ «Гвоздика». На донецком направлении были уничтожены более 260 украинских военных, две боевые бронемашины, пять автомобилей, САУ «Гвоздика» и 2 гаубицы Д-30.

Накануне Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены, напоминает газета «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны РФПВО

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