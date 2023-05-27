МО РФ: ПВО перехватила две крылатые ракеты «Storm Shadow», 19 РСЗО HIMARS и две ракеты HARM

Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении около 45 украинских военных, двух боевых бронемашин, четырех автомобилей, гаубицы «Мста-Б», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 на купянском направлении. Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.



На краснолиманском направлении российские силы уничтожили порядка 60 бойцов ВСУ, три боевые машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также САУ «Гвоздика». На донецком направлении были уничтожены более 260 украинских военных, две боевые бронемашины, пять автомобилей, САУ «Гвоздика» и 2 гаубицы Д-30.



Накануне Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены, напоминает газета «Известия».

