Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

Россия планирует к 2022 году довести оснащенность Ракетных войск стратегического назначения современными вооружениями до 92 процентов. Так, в 2020 году Миноборны намерено заключить трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов «Ярс», которые поступят в три ракетных полка. С целью перевооружения будет изготовлен подвижной комплекс командных ракет «Сирена-М».

Первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности о новой системе ПРО, которая поступает на вооружение в Российскую Армию.

