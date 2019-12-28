Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» запущено в России в серию. Такое заявление сделал замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».
«Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — сообщил Криворучко.
Россия планирует к 2022 году довести оснащенность Ракетных войск стратегического назначения современными вооружениями до 92 процентов. Так, в 2020 году Миноборны намерено заключить трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов «Ярс», которые поступят в три ракетных полка. С целью перевооружения будет изготовлен подвижной комплекс командных ракет «Сирена-М».
Первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности о новой системе ПРО, которая поступает на вооружение в Российскую Армию.
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