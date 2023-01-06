В Минобороны РФ заявили о продолжении обстрелов украинской стороной

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине объявлен в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Воздушную тревогу объявили в день прекращения огня на всей территории Украины

В ведомстве отметили, что несмотря на это украинская сторона продолжает артиллерийские обстрелы.

«Несмотря на соблюдение 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», - говорится в заявлении министерства.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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