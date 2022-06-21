В Минобороны РФ заявили о принудительной мобилизации в некоторых областях Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в прилегающих к зоне боевых действий областях Украины проводится принудительная мобилизация, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, органами национальной полиции блокируются населённые пункты Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

«Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации», - подчеркнул он.

Ранее Конашенков заявил, что за месяц боёв 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, другие 800 человек, которые должны были восполнить эти потери, отказались ехать в район боевых действий, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:МобилизацияВСУУкраинаМинобороны РФИгорь Конашенков
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