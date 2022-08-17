Главком ВСУ заявил о тяжелом положении украинской армии
Украинская армия находится в очень тяжелом положении из-за наращивания Россией интенсивности артиллерийских обстрелов. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
По словам военачальника, позиции ВСУ оказываются под ударами по 700-800 раз в сутки, ежедневно Вооруженные силы РФ расходуют по 40-60 тысяч снарядов.
«Основные усилия армии России сосредоточены на вытеснении ВСУ из ДНР, а наиболее напряженная и печальная ситуация у украинских войск сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка», — цитирует Залужного РИА ФАН.
Между тем военный эксперт Алексей Леонков заявил, что союзным силам удастся разрезать группировку противника пополам, взяв Артемовск. В беседе с Известиями специалист подчеркнул, что город — ключевая точка обороны для ВСУ в Донбассе, его взятие откроет путь в тыл Авдеевской группировке или выход к Краматорску и Славянску.
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