Шойгу выступил на совещании Путина с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что обсуждались ход переговорного процесса между Россией и Украиной, противодействие санкциям и макроэкономическая ситуация в стране.
Одним из докладчиков стал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который рассказал главе государства о продолжающейся спецоперации Вооружённых Сил РФ, о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, а также по восстановлению инфраструктуры на освобождённых территориях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «исчезновение» Шойгу из информационного пространства связано с тем, что у министра «много забот», сообщает RT.
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