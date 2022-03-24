Шойгу выступил на совещании Путина с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что обсуждались ход переговорного процесса между Россией и Украиной, противодействие санкциям и макроэкономическая ситуация в стране.

Одним из докладчиков стал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который рассказал главе государства о продолжающейся спецоперации Вооружённых Сил РФ, о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, а также по восстановлению инфраструктуры на освобождённых территориях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «исчезновение» Шойгу из информационного пространства связано с тем, что у министра «много забот», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир ПутинСергей Шойгу
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