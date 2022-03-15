Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине

По его словам, Россия также будет добиваться того, чтобы США прекратили блокировать предложение о «необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации».

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что биолаборатории США на Украине могли заниматься коронавирусом, делая из него оружие.

