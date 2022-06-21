В Минобороны РФ сообщили об ударе ракетами «Оникс» по аэродрому в районе Одессы

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами «Оникс» по аэродрому в районе Одессы, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, атака на военный аэродром «Школьный» была осуществлена в ответ на нападение Украины на газодобывающие платформы в Чёрном море.

«Уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2», - уточнил Конашенков.

Он добавил, что на острове Кубанский ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц иностранного производства М-777.

Ранее Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО в Днепропетровской области сбит украинский истребитель МиГ-29, сообщает RT.

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