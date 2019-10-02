«Прометеи» не стоят на месте. Для чего России С-500?
Военные эксперты рассказали НСН, что представляют собой ЗРК С-500, прошедшие испытания в Сирии.
В Сирии успешно прошли испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве России.
Отмечается, что в ходе тестирования были обнаружены неполадки, однако их оперативно удалось устранить. По словам экс-заместителя командующего ВВС РФ по вопросам объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, Сирия идеально подходит по климату для испытания подобной техники.
Напомним, испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей» начались в России ещё в июле 2018 года. Тогда член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил необходимость модернизации действующего вооружения.
«Речь идёт о том, что нельзя стоять на месте. Ракетные системы, которые есть у нас, скоро будут у американцев. Создаются новые средства радиоэлектронного подавления, идет развитие, модернизируется авиация, и всё это предполагает, что наш комплекс нуждается в развитии, как и всё наше вооружение. Поэтому мы всё это создаем», — пояснил военный аналитик.
Позже в китайских СМИ появилась информация о способностях российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» сбивать космические тела. Журналисты уточняли, что это самый востребованный на мировом рынке ЗРК. Однако замысел «Прометея» не в сбивании метеоритов, отметил в эфире НСН начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев.
«Первоочередной замысел применения С-500 во взаимодействии с системой А-135 «Нудоль» и комплекса средней дальности С-350. Конечно, «Прометей» будет по маловысотным целям стрелять, по гиперзвуковым целям, по космическим целям и объектам – это его задача, но замысел во взаимодействии. На совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России», — сказал Хтылев.
Добавим, серийный выпуск «Прометея» должен начаться во второй половине 2020 года. Ранее об этом сообщал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Известно, что элементы для «Прометея» также проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.
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