«Прометеи» не стоят на месте. Для чего России С-500?

В Сирии успешно прошли испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве России.

Отмечается, что в ходе тестирования были обнаружены неполадки, однако их оперативно удалось устранить. По словам экс-заместителя командующего ВВС РФ по вопросам объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, Сирия идеально подходит по климату для испытания подобной техники.

Напомним, испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей» начались в России ещё в июле 2018 года. Тогда член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил необходимость модернизации действующего вооружения.

«Речь идёт о том, что нельзя стоять на месте. Ракетные системы, которые есть у нас, скоро будут у американцев. Создаются новые средства радиоэлектронного подавления, идет развитие, модернизируется авиация, и всё это предполагает, что наш комплекс нуждается в развитии, как и всё наше вооружение. Поэтому мы всё это создаем», — пояснил военный аналитик.