В Минобороны рассказали о тактике «огневого прочесывания» артиллеристов ЦВО

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" ... выполнили удар по скоплению живой силы противника, рассредоточенному в лесополосе», — указали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские бойцы выстрелили осколочно-фугасными снарядами по цели на расстоянии более 10 километров, пишет RT.

Как уточнили в ведомстве, тактика «огневого прочесывания» позволяет наносить противнику значительный урон или уничтожить силы оппонента на большом участке местности. Поражение целей контролирует беспилотная авиация, также дроны передают координаты расположения противника.

Ранее стало известно, что российские военные наносят удары «умными бомбами» по позициям ВСУ в Урожайном, напоминает «Свободная пресса».

