В Минобороны рассказали о спасении российскими военными раненого офицера ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации раскрыли подробности спасения офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которого оказалась тяжелая травма. Украинского военнослужащего доставили в медицинский отряд и провели операцию, сообщает ТАСС.

В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации

Здоровью украинского военнослужащего уже ничто не угрожает, уточнили в военном ведомстве России.

«В ходе разведывательно-поисковых действий российскими военнослужащими был обнаружен раненный военнослужащий ВСУ, которого оперативно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь где оказали первую медицинскую помощь», — добавили в Минобороны.

Уточняется, что украинский офицер был ранен 16 апреля, его оперировали более 3 часов, пишет Газета.ru.

«Несмотря на то, что он представлял противоборствующую сторону, мы стараемся ко всем, кто попадает к нам, относиться гуманно», - подчеркнул командир медицинского отряда ВДВ.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: Сергей Самохин
ТЕГИ:Минобороны РФЗдоровьеОперацияВоеннослужащиеВСУ
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