В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможное расширение целей специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что российские военные намерены установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также станет «еще одним выходом в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
«Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением (спецоперации)», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Миннекаева.
Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Министерство обороны.
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