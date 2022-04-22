В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможное расширение целей специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

И.о. командующего войсками ЦВО рассказал о целях России на второй фазе спецоперации

Ранее и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что российские военные намерены установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также станет «еще одним выходом в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением (спецоперации)», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Миннекаева.

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Министерство обороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриднестровьеУкраинаМинобороны РФДмитрий Песков
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