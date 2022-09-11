В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня
Более четырех тысяч убитыми и восьми — ранеными потеряли Вооруженные силы Украины на криворожском и харьковском направлениях всего за четыре дня – с 6-го по 10-е сентября. Такие сводки привели в Минобороны России.
По словам председателя новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, жители Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи эвакуируются на российскую территорию. В основном беженцы пребывают на территорию РФ через Белгородскую область.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил о готовности региона помогать властям соседней области в размещении украинских беженцев. Под Курском уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Идет поиск «возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней».
Ранее Минобороны РФ отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма для дальнейшей защиты Донбасса. Об этом на брифинге в субботу, 10 сентября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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