В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня

Более четырех тысяч убитыми и восьми — ранеными потеряли Вооруженные силы Украины на криворожском и харьковском направлениях всего за четыре дня – с 6-го по 10-е сентября. Такие сводки привели в Минобороны России.

Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы

По словам председателя новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, жители Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи эвакуируются на российскую территорию. В основном беженцы пребывают на территорию РФ через Белгородскую область.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил о готовности региона помогать властям соседней области в размещении украинских беженцев. Под Курском уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Идет поиск «возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней».

Ранее Минобороны РФ отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма для дальнейшей защиты Донбасса. Об этом на брифинге в субботу, 10 сентября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияМинобороны РФУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры