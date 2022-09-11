В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня

По словам председателя новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, жители Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи эвакуируются на российскую территорию. В основном беженцы пребывают на территорию РФ через Белгородскую область.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил о готовности региона помогать властям соседней области в размещении украинских беженцев. Под Курском уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Идет поиск «возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней».

Ранее Минобороны РФ отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма для дальнейшей защиты Донбасса. Об этом на брифинге в субботу, 10 сентября, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



