В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении
Потери вооружённых сил Украины за время боевых действий на Курском направлении составли до 2030 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что также украинская армия потеряла 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин и 78 автомобилей.
Также российскими войсками были уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.
«Пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский», - заключили в ведомстве.
Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что большая часть украинских сил и средств, которые зашли на территорию России, уничтожена, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru