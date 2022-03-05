В Минобороны рассказали о кольце окружения вокруг Мариуполя
Силы Донецкой народной республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинского Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах», — указал представитель оборонного ведомства.
Ранее российская сторона объявила о введении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из Мариуполя, а также Волновахи. Эти меры будут действовать с 10:00 5 марта, пишет «Свободная пресса».
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