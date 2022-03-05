Минобороны: Россия поразила 2037 объектов военной инфраструктуры Украины

За минувшие сутки российские военные уничтожили склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности.

«Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 61 радиолокационная станция. Уничтожены: 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники», — сообщил представитель Минобороны.

Кроме того, российские военные уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов.

