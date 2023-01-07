Часть раненных в Макеевке военных перевели на лечение в Самару

Часть военнослужащих из Самарской области, которые получили ранения после обстрела в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Пушилин: Почти всех раненных в Макеевке перевели в другие регионы РФ

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым», — написал глава региона в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Азаров, некоторых военных отправили на лечение в Санкт-Петербург.

В новогоднюю ночь украинская армия обстреляла из РСЗО HIMARS пункт временной дислокации российских военных в районе Макеевки, в результате погибли 89 человек. Большая часть солдат смогла выбраться из здания. Раненых разместили в больницах Ростовской области и Донецкой народной республики. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти всех раненых перевели в другие регионы.

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ФОТО: Дмитрий Азаров // kremlin.ru
ТЕГИ:ПострадавшиеВоеннослужащиеСамара
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