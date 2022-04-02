В Минобороны предупредили о минировании Александровской ГЭС украинскими боевиками

По его словам, боевики планируют взорвать шлюзы сброса воды на реке Южный Буг.

«При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску», — цитирует Мизинцева РИА Новости.

