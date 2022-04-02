В Минобороны предупредили о минировании Александровской ГЭС украинскими боевиками

Украинские националисты заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, боевики планируют взорвать шлюзы сброса воды на реке Южный Буг.

«При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску», — цитирует Мизинцева РИА Новости.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:МинированиеУкраинаМинобороны РФ
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