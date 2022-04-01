Россия представит в ООН новые доказательства по биолабораториям на Украине

Россия распространит в ООН новые данные о биолабораториях на Украине в пятницу, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, были распространены документальные свидетельства, полученные Минобороны РФ, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.