Россия представит в ООН новые доказательства по биолабораториям на Украине
Россия распространит в ООН новые данные о биолабораториях на Украине в пятницу, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
По его словам, были распространены документальные свидетельства, полученные Минобороны РФ, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом Полянский подчеркнул, что благодаря спецоперации на Украине было закрыто 20 биолабораторий, представлявших угрозу для безопасности России.
Ранее начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов продемонстрировал журналистам переписку сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена с подрядчиками Пентагона по биолабораториям на Украине.
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