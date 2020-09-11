В Минобороны предложили снять запрет на продажу боевых ядов

В Министерстве обороны России предложили исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к свободной продаже. Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, опубликованы на федеральном портале нормативно-правовых актов. В военном ведомстве подчеркнули, что все боевые яды в РФ уничтожены, а производство и разработка новых – под запретом.

Также в Минобороны пояснили, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. После чего все его запасы в стране были уничтожены.

Помимо этого, в Минобороны выступили с предложением заменить словосочетание «боевые отравляющие вещества» на «токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры».