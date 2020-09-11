В Минобороны предложили снять запрет на продажу боевых ядов
В Министерстве обороны России предложили исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к свободной продаже. Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, опубликованы на федеральном портале нормативно-правовых актов. В военном ведомстве подчеркнули, что все боевые яды в РФ уничтожены, а производство и разработка новых – под запретом.
Также в Минобороны пояснили, что в 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. После чего все его запасы в стране были уничтожены.
Помимо этого, в Минобороны выступили с предложением заменить словосочетание «боевые отравляющие вещества» на «токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры».
Между тем, в начале сентября власти Германии выступили с заявлением, что Алексей Навальный был отравлен ядом, принадлежащим к той же группе, что и боевое отравляющее вещество «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель усмотрела в этом признаки участия Москвы и потребовала разъяснений. В Кремле причастность к отравлению оппозиционера отрицают.
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