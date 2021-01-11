В Минобороны ответили на публикацию о дискриминации солдата-срочника «Шойгу»

Ранее СМИ сообщили о солдате-срочнике из Тувы по фамилии Шойгу, проходящем службу в Ростове Великом и рассказавшем о дискриминации рядовых по национальному признаку, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе также отметили, что информация о том, что солдат-срочник – однофамилец главы Минобороны Сергея Шойгу, не соответствуют действительности.



