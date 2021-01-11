В Минобороны ответили на публикацию о дискриминации солдата-срочника «Шойгу»

Командование воинской части Западного военного округа совместно с правоохранительными органами провело проверку о якобы притеснениях на национальной почве солдатах-срочниках, призванных на службу из Республики Тыва.

Никаких нарушений уставного порядка по отношению к военнослужащему установлено не было, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Солдат-срочник Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку

Ранее СМИ сообщили о солдате-срочнике из Тувы по фамилии Шойгу, проходящем службу в Ростове Великом и рассказавшем о дискриминации рядовых по национальному признаку, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе также отметили, что информация о том, что солдат-срочник – однофамилец главы Минобороны Сергея Шойгу, не соответствуют действительности.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДискриминацияМинобороны РФ
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