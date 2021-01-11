В Минобороны ответили на публикацию о дискриминации солдата-срочника «Шойгу»
Командование воинской части Западного военного округа совместно с правоохранительными органами провело проверку о якобы притеснениях на национальной почве солдатах-срочниках, призванных на службу из Республики Тыва.
Никаких нарушений уставного порядка по отношению к военнослужащему установлено не было, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Ранее СМИ сообщили о солдате-срочнике из Тувы по фамилии Шойгу, проходящем службу в Ростове Великом и рассказавшем о дискриминации рядовых по национальному признаку, пишет «Газета.ру».
В пресс-службе также отметили, что информация о том, что солдат-срочник – однофамилец главы Минобороны Сергея Шойгу, не соответствуют действительности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Байден хочет назначить главой ЦРУ экс-посла США в России
- Путин заявил, что дорожит партнерскими отношениями с Баку и Ереваном
- Учёные: Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус
- Путин предложил наметить новые шаги по урегулированию ситуации в Карабахе
- СК разбирается в обстоятельствах трагедии в Норильске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru