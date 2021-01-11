Солдат-срочник Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку

Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу, проходящий службу в Ростове Великом, рассказал о дискриминации рядовых по национальному признаку. Свое обращение на тувинском языке он опубликовал в своем инстаграме.

По словам срочника, руководство воинской части «третирует» его и еще четверых солдат из Тувы из-за их национальности. В частности, из-за фамилии Шойгу и того, что он родился в республике Тыва, пишет «Тайга.Инфо».

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Глава региона Шолбан Кара-оол пообещал во «ВКонтакте», что разберется в ситуации.

Между тем, Тува – родина министр обороны России Сергея Шойгу.

Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН ранее рассказал, что делать с дедовщиной в российской армии.

«Дедовщина в российской армии присутствует и искоренить ее невозможно. Ею можно управлять, ее можно профилактировать, но нет-нет, а она появляется. В армии должен быть тщательнейший отбор, туда должны приходить стрессоустойчивые люди», - сказал генерал-лейтенант.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская Армия
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