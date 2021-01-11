Солдат-срочник Шойгу пожаловался на дискриминацию по национальному признаку

Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу, проходящий службу в Ростове Великом, рассказал о дискриминации рядовых по национальному признаку. Свое обращение на тувинском языке он опубликовал в своем инстаграме.

По словам срочника, руководство воинской части «третирует» его и еще четверых солдат из Тувы из-за их национальности. В частности, из-за фамилии Шойгу и того, что он родился в республике Тыва, пишет «Тайга.Инфо».