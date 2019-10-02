В Минобороны опровергли испытания С-500 в Сирии

В Министерстве обороны России опровергли утверждения о том, что в Сирии прошли испытательные пуски зенитных ракетных комплексов С-500. К заявили «Известиям» в оборонном ведомстве, никакой необходимости в подобных испытаниях и применении ЗРК в Сирии не было и нет.

Дело в том, что система С-500 предназначена для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Как уточнили в Минобороны, система ПВО Сирии сконфигурирована по объектовому принципу с надежным прикрытием с воздуха российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, передает RT.

В то же время, опыт применения отечественных средств противовоздушной обороны в Сирии принимается в расчёт при разработке перспективных систем вооружения, признали в Минобороны. Как отмечает РИА ФАН, там также объяснили, что российский полигон «Ашулук» в полной мере обеспечивает необходимые условия для испытания ЗРК.

Ранее в СМИ появились публикации, что основные элементы С-500 «Прометей» были опробованы в Сирии в сложных технических и климатических условиях. Глава российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в прошлом месяце сообщил, что С-500 начнут серийно производиться во второй половине будущего года.

