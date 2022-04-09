В Минобороне РФ рассказали о подготовки нового фейка украинскими военными
Киевский националистический режим готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Мокву в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Российские военные получили подтвержденные данные об этом, рассказал на брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что российские военные покинули населенный пункт более недели назад.
«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России»», - отметил Конашенков.
По данным российской стороны, в качестве «бесспорных доказательств» Киев планирует представить в лесу тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.
В соответствии с полученными Москвой данными, планируется, что видеоматериалы «циничной постановочной акции» украинских ВСУ планируется распространить через западные СМИ.
На данный момент оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. В том числе: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.
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