В МИД заявили, что США не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам

Ермаков отметил, что Вашингтон уже несколько лет пытается выпускать гиперзвуковые комплексы, способные конкурировать с российскими аналогами, но еще не смог выпустить ничего, что удовлетворяло бы соответствующим требованиям и было бы как следует испытано.

По мнению дипломата, этим и объясняются попытки США принизить потенциал российских разработок.

Ранее экс-претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами признал, что Соединенные Штаты уступают России в сфере ядерного и гиперзвукового оружия.

