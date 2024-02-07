В МИД заявили, что США не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам

США не в состоянии догнать в разработке гиперзвуковых комплексов Россию. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

Россия приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона

Ермаков отметил, что Вашингтон уже несколько лет пытается выпускать гиперзвуковые комплексы, способные конкурировать с российскими аналогами, но еще не смог выпустить ничего, что удовлетворяло бы соответствующим требованиям и было бы как следует испытано.

По мнению дипломата, этим и объясняются попытки США принизить потенциал российских разработок.

Ранее экс-претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами признал, что Соединенные Штаты уступают России в сфере ядерного и гиперзвукового оружия.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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