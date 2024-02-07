В МИД заявили, что США не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам
США не в состоянии догнать в разработке гиперзвуковых комплексов Россию. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.
Ермаков отметил, что Вашингтон уже несколько лет пытается выпускать гиперзвуковые комплексы, способные конкурировать с российскими аналогами, но еще не смог выпустить ничего, что удовлетворяло бы соответствующим требованиям и было бы как следует испытано.
По мнению дипломата, этим и объясняются попытки США принизить потенциал российских разработок.
Ранее экс-претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами признал, что Соединенные Штаты уступают России в сфере ядерного и гиперзвукового оружия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье
- Кандидат в премьеры Грузии назвал приоритетами своего кабмина ЕС и НАТО
- АТОР: Экскурсионные туры резко подорожали из-за роста цен на аренду автобусов
- В МИД заявили, что США не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам
- Российских пользователей Apple Vision Pro предупредили о проблемах с активацией
- СМИ: визит Путина в Турцию отложен
- CAS: Валиева заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт
- Аргентина опередила Венесуэлу в рейтинге стран с самой высокой инфляцией
- В Сочи высадили цитрусовые деревья в честь десятилетия Олимпиады-2014
- В 2023 году число вакансий с удаленкой увеличилось почти в два раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru