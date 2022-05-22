В МИД РФ тревожатся о превращении Арктического региона в театр военных действий

Арктический регион становится интернациональным театром военных действий, что является очень тревожной тенденцией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в воскресенье, 22 мая.

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Соответствующее заявление представитель МИД РФ сделал в связи с намерением Швеции и Финляндии войти в состав НАТО, сообщают РИА Новости.

«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — сказал Николай Корчунов.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что идея создания Арктического флота еще раз подтверждает стратегические задачи России на севере.

«Я не думаю, что Россия когда-нибудь откажется от своих интересов на севере. Никогда! Два корабля сюда, два корабля туда – это совершенно никаким образом не влияет на деятельность, это обеспечивает военное присутствие – увеличат его или уменьшает, потому что флот в мирное время – это демонстрация способности государства, это инструмент давления и демонстрации», - отметил Хмыров.

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