В МИД РФ тревожатся о превращении Арктического региона в театр военных действий

Соответствующее заявление представитель МИД РФ сделал в связи с намерением Швеции и Финляндии войти в состав НАТО, сообщают РИА Новости.

«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — сказал Николай Корчунов.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что идея создания Арктического флота еще раз подтверждает стратегические задачи России на севере.

«Я не думаю, что Россия когда-нибудь откажется от своих интересов на севере. Никогда! Два корабля сюда, два корабля туда – это совершенно никаким образом не влияет на деятельность, это обеспечивает военное присутствие – увеличат его или уменьшает, потому что флот в мирное время – это демонстрация способности государства, это инструмент давления и демонстрации», - отметил Хмыров.

