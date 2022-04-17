МИД РФ: Возможны непреднамеренные инциденты с силами НАТО в Арктике

Россия отмечает вовлечение неарктических государств НАТО в военную активность в северных широтах и обеспокоена этими действиями альянса. В связи с этим Москва не исключает, что с силами альянса возможны непреднамеренные инциденты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО», — приводит слова посла ТАСС.

Корчунов обратил внимание на то, что риски непреднамеренных инцидентов, которые могут возникнуть в этой связи, нанесут ущерб как безопасности, так и хрупкой арктической экосистеме, пишет Газета.ru.

Также Корчунов отметил, что очередные военные учения НАТО на севере Норвегии не будут способствовать обеспечение безопасности в Арктике.

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