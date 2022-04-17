МИД РФ: Возможны непреднамеренные инциденты с силами НАТО в Арктике
Россия отмечает вовлечение неарктических государств НАТО в военную активность в северных широтах и обеспокоена этими действиями альянса. В связи с этим Москва не исключает, что с силами альянса возможны непреднамеренные инциденты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО», — приводит слова посла ТАСС.
Корчунов обратил внимание на то, что риски непреднамеренных инцидентов, которые могут возникнуть в этой связи, нанесут ущерб как безопасности, так и хрупкой арктической экосистеме, пишет Газета.ru.
Также Корчунов отметил, что очередные военные учения НАТО на севере Норвегии не будут способствовать обеспечение безопасности в Арктике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Кадыров показал реактивные системы залпового огня под Луганском
- СК РФ возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Жукову в Харькове
- Глава Еврокомиссии убеждена в приближении дефолта в России
- Песков: Россия может выдержать противостояние с Западом
- МИД РФ: Возможны непреднамеренные инциденты с силами НАТО в Арктике
- Выстрел в затылок и тюрьма. Что ждет украинских боевиков и иностранных наемников при попытке сдаться
- Журналисты сняли жесткие последствия боев в Попасной
- СМИ: В Харькове националисты демонтировали памятник маршалу Жукову
- В Минобороны России предупредили иностранных наёмников на Украине о тюремном заключении
- Удобрения без одобрения. Как западные санкции повлияют на российское производство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru