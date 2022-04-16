В Мариуполе рассказали о бегстве украинских военных с позиций недалеко от «Азовстали»

Украинские военные оставили позиции в здании краеведческого музея поблизости к заводу «Азовсталь» с блокированными подразделениями националистов в Мариуполе, передает РИА Новости.

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«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.

Ранее сообщалось, что ВСУ и нацбаты используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций, а также применяют тактику «живого щита». В краеведческом музее Мариуполя была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были отсюда выбиты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузейУкраинаНационалистыМариуполь
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