В Мариуполе рассказали о бегстве украинских военных с позиций недалеко от «Азовстали»
Украинские военные оставили позиции в здании краеведческого музея поблизости к заводу «Азовсталь» с блокированными подразделениями националистов в Мариуполе, передает РИА Новости.
«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.
Ранее сообщалось, что ВСУ и нацбаты используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций, а также применяют тактику «живого щита». В краеведческом музее Мариуполя была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были отсюда выбиты.
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