В Мариуполе рассказали о бегстве украинских военных с позиций недалеко от «Азовстали»

«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.

Ранее сообщалось, что ВСУ и нацбаты используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций, а также применяют тактику «живого щита». В краеведческом музее Мариуполя была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были отсюда выбиты.

