Пентагон заявил о своем желании добиться победы Украины

Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности. Такое заявление сделал представитель военного ведомства США Джон Кирби.

При этом Кирби отметил, что добиться этого должен непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





