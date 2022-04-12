Пентагон заявил о своем желании добиться победы Украины
Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности. Такое заявление сделал представитель военного ведомства США Джон Кирби.
При этом Кирби отметил, что добиться этого должен непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- В Петербурге проснулись голодные ежи
- Володин обвинил США в попытке «отменить» Гагарина
- Пентагон заявил о своем желании добиться победы Украины
- Жительница Петербурга оштрафована за игрушки с лозунгами
- «Досвидос». Лукашенко прокомментировал санкции против России и Белоруссии
- Президент ФРГ: Нормальные отношения с Россией при Путине невозможны
- Штайнмайер подтвердил, что стал «нежелательной» персоной для Киева
- Белоруссия ввела ограничения на вывоз сахара, гречки и консервов
- Гендиректор Ozon Шульгин покинул свой пост из-за санкций
- Макрон отказался от визита в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru