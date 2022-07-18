В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» заявил, что республиканские силы взяли под контроль город Северск.

НМ ЛНР: Украинское командование выводит подразделения из Северска

«Северск под нашим контролем», — сказал он.

Киселев также выразил надежду, что в течение нескольких дней удастся освободить Соледар.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что «освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объёме», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассЛНР
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