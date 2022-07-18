В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» заявил, что республиканские силы взяли под контроль город Северск.
«Северск под нашим контролем», — сказал он.
Киселев также выразил надежду, что в течение нескольких дней удастся освободить Соледар.
Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что «освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объёме», сообщает телеканал «360».
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